L’indiscrezione che arriva dalla Serbia è un altro indizio che conferma la volontà del Napoli di cedere Kalidou Koulibaly. Cristiano Giuntoli sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro alla Fiorentina per avere Nikola Milenkovic, 22 anni, difensore centrale della nazionale serba. Un’operazione importante, perché garantirebbe al club uno tra i giovani più interessanti della nostra Serie A e, soprattutto, già di esperienza, ciò di cui avrà bisogno la fase difensiva dopo la mini rivoluzione annunciata per fine stagione. L’idea non è nuova, in ogni modo. Milenkovic è un giocatore che Giuntoli – scrive La Gazzetta dello Sport – ha sempre seguito anche quando la coppia Albiol-Koulibaly lasciava pochissimo spazio ad altre soluzioni. E il difensore serbo non piaceva soltanto al ds napoletano, perché Mourinho l’avrebbe voluto al Manchester United due stagioni fa, ma la Fiorentina respinse al mittente la richiesta.

È un profilo che piace quello di Milenkovic. Le indiscusse potenzialità di questo ragazzo avranno sicuramente messo d’accordo il trio del mercato napoletano, ovvero, Giuntoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Rino Gattuso. Resta da capire, però, fino a che punto il club sia davvero intenzionato a privarsi di uno dei protagonisti della storia degli ultimi sei anni del Napoli. Il presidente è stato chiaro: trattare Koulibaly significa partire da una base di 100 milioni di euro. Una valutazione importante, certo, ma considerato il valore del giocatore, non è nemmeno tanto assurda. Piuttosto, l’incertezza potrebbe nascere dalla brusca frenata imposta al calcio dal Covid 19.