La Lazio pone fine alla telenovela Vedat Muriqi. Come riporta TMW, infatti, la Lazio ha chiuso la trattativa per l’attaccante kosovaro classe 1994 che piaceva anche alla Fiorentina. Il giocatore arriva dal Fenerbahçe, al momento è in corso lo scambio di documenti. Un affare da 17,5 milioni più 2 di bonus, più un 5% legato ad una futura rivendita. Il calciatore firmerà un contratto di 5 anni da 2 milioni di euro netti a stagione più bonus.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA