Montiel e Siena ai saluti. Il fantasista è pronto a tornare in patria

Lo spagnolo fa le valigie

L'avventura senese di Tofol Montiel è già arrivata ai titoli di coda. Vi avevamo raccontato nelle scorse settimane di come gli agenti e il club Viola stessero riflettendo sulla situazione relativa al ragazzo, poco utilizzato alla Robur. Ebbene, la decisione presa è quella di un ritorno in Spagna. Ad attenderlo, scrive lacasadic.com, è l'Atletico Baleares, squadra di terza divisione. Chissà che l'atmosfera di casa non giovi al talento di proprietà della Fiorentina.