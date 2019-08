Milan, incontro con l’entourage di Suso: il giocatore non prende in considerazione la Fiorentina

Nonostante la prossimità al Ferragosto, il Milan non va in vacanza. Come riportato da Calciomercato.com, in sede è arrivato Alessandro Lucci, accompagnato dal collaboratore Serginho, per un nuovo summit con Boban e Maldini. Punto centrale della conversazione sarà Suso, che è stato oggetto di diverse offerte nell’ultima settimana. Nei giorni scorsi la Fiorentina aveva tentato il Milan con un’ottima proposta per l’attaccante spagnolo. Ma Suso, pur ringraziando, non ha preso in considerazione l’offerta dei viola: vuole restare in rossonero. Anche il Lione, per stessa ammissione del Presidente Aulas, si era interessato ma si è scontrato con la volontà del giocatore di rimanere nel campionato italiano. Ipotesi rinnovo per Suso.