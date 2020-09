Milan, Chiesa non è la priorità: sogno di fine mercato?

Ora il Milan ha altre priorità rispetto a Federico Chiesa: il difensore centrale e un altro centrocampista (Bakayoko). Chiesa – scrive il Corriere della Sera – potrebbe essere il sogno di fine mercato — in prestito — solo se il giocatore arriverà alla rottura con i toscani. A breve è atteso in Italia il patron viola: per ora Chiesa non intende rinnovare il contratto. Se non cambierà idea, le strade fra l’esterno e la Fiorentina si separeranno?

