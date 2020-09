Mercato in uscita, attenzione anche a Igor: il Torino ci pensa

Il Torino continua la propria voglia di rivoluzione con l’arrivo di Marco Giampaolo e nelle ultime ore – secondo tuttomercatoweb.com – è nata una nuova idea per la difesa granata: si tratta del difensore brasiliano di proprietà della Fiorentina Igor, arrivato in viola lo scorso gennaio (la formula). Sarebbe soprattutto il ds Vagnati, dirigente che l’ha portato in Italia, a caldeggiare questa ipotesi al proprio allenatore. Difficile però immaginare, ad oggi, che la Fiorentina possa privarsi di Igor a pochi mesi dal suo arrivo, anche se nel mercato mai dire mai.

