Mediaset: suggestione Calhanoglu per la Viola, piace tanto a Gattuso. L’ostacolo

Il turco andrà in scadenza con il Milan

La prossima sessione di calciomercato potrebbe essere caratterizzata da addii dolorosi in casa Milan. Detto di Donnarumma, anche un altro big dei rossoneri potrebbe, infatti, salutare la compagnia. Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu . Il trequartista turco è in scadenza di contratto con il "diavolo" e al momento la sua permanenza nel club appare molto remota. Per il numero 10 le proposte non mancano e Sport Mediaset tra queste fa il nome anche della Fiorentina. La pista che lo porterebbe ai viola però, come scrive lo stesso portale, è molto difficile. Ecco il punto sul futuro del fantasista: