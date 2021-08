Marchini: “Orsolini, la pecca è la continuità. Ma con Italiano può trovarla”

L'opinione del giornalista de La Nazione su Orsolini e sul mercato viola

Il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per commentare il mercato della Fiorentina: "Le parole sul mercato in entrata chiuso mi sembrano più che altro pretattica. Credo che si tratti più che altro di un messaggio alle controparti delle trattative che ormai sappiamo quali sono, tra Berardi, Orsolini, Messias. Chi tra Berardi e Orsolini? Chiaro che il primo sia un'altra cosa, sennò non ragioniamo nemmeno, Orsolini però sono convinto potrebbe giovare della cura Italiano. La sua pecca principale è quella della continuità, e da noi credo che potrebbe trovarla. Comunque se pensiamo a come eravamo partiti a giugno credo che la Fiorentina abbia fatto un mercato eccellente, se dovesse arrivare anche un buon vice Vlahovic il club avrebbe fatto il massimo".