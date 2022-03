Macia: pranzo di lavoro a Firenze con…

Anche Eduardo Macia è a Firenze: è stato visto a pranzo in centro a Firenze con Bernardo Brovarone. Di cosa avranno discusso i due?

Non solo Gabriel Batistuta, anche l'ex Direttore Tecnico viola Eduardo Macia è arrivato a Firenze e questa sera molto probabilmente sarà in tribuna per assistere a Fiorentina-Juventus. Nel frattempo però ha trovato il modo di tessere qualche trattativa di mercato dato che è stato avvistato pranzare in un noto locale nel centro di Firenze con Bernardo Brovarone. Che ci sia in vista qualche giocatore da proporre a Daniele Pradè? Il riserbo dei due è massimo, ma la curiosità nostra anche...