De Paul: “Se pensassi di lasciare Udine, non potrei dare il meglio per la mia squadra”

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, troviamo una lunga intervista al fantasista dell’Udinese. De Paul parla del dolore provato per la scomparsa di Maradona e degli obiettivi della sua squadra. Spazio però lo trova anche il mercato, con De Paul che commenta così: “Sono molto contento di essere qua perché mi trattano come un figlio e tutti mi vogliono bene. Questo sentimento è reciproco. A ogni sessione di mercato escono voci su di me e magari succederà anche in futuro, ma ora non ci penso. Mi farò trovare sempre pronto per ciò che accadrà. Fisicamente e mentalmente sono nel miglior momento della carriera“. E a chi gli chiede se è pronto per fare un salto importante, l’argentino risponde “Se mi concentrassi su un eventuale trasferimento, non farei più bene il mio lavoro. E questa è l’ultima cosa che voglio”