Lirola: l’affare potrebbe chiudersi dopo il ritorno della squadra dagli Stati Uniti

La Fiorentina cerca un rinforzo anche per il ruolo di terzino destro. Come scrive La Nazione, è lanciata l’offensiva su Lirola (SCHEDA). Con il Sassuolo si cerca l’intesa definitiva per il terzino e si cerca sulla base di circa 11 milioni che possono arrivare fino a 13 con l’aggiunta dei bonus. Operazione che si potrebbe concretizzare subito dopo il ritorno della squadra dagli Stati Uniti, anche perché Pradè sarà al seguito della squadra.