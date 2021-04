Lirola ammette: “Non dipende da me, ma i dirigenti dell’OM sanno cosa voglio”

Dopo un anno e mezzo in chiaroscuro a Firenze, Lirola si è rilanciato alla grande al Marsiglia

Pochi mesi sono bastati a Pol Lirola per essere protagonista con la maglia del Marsiglia. E il terzino catalano, in prestito dalla Fiorentina, ha le idee chiare: "Ho già detto ai dirigenti quello che penso - ha rivelato a RMC Sport - ovvero che vorrei continuare qui". Il problema per l'OM, resta la cifra del riscatto, troppo alto per le casse dei francesi. "Come è noto non dipende solo da me - dice Lirola - quello che posso fare io è dare il meglio sul campo. Per il futuro aspettiamo, vedremo..."