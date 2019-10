Le big del calcio italiano piombano su Tonali. Ma la Fiorentina vuol giocarsela

Non è un segreto che a Daniele Pradè e Joe Barone piaccia eccome Sandro Tonali (la scheda), da molti considerato il nuovo Pirlo anche se con caratteristiche un po’ diverse dal grandissimo regista campione del Mondo nel 2006. Ma i dirigenti viola non sono gli unici a seguire con profondo interesse le prestazioni del giovane centrocampista lombardo. Questa mattina Tuttosport scrive dell’attenzione che la Juventus sta rivolgendo a Tonali, così come Inter e Napoli. Le big del calcio italiano, dunque, si muovono per l’enfant prodige del Brescia, ma la Fiorentina non vuol rimanere al palo, anzi, visto che già la scorsa estate i gigliati hanno tentato un primo approccio con Massimo Cellino, certamente non uno facile con cui trattare. A gennaio Pradè e Barone ci proveranno nuovamente, magari sperando di avere maggiore fortuna. Anche perché un centrocampista in più a Vincenzo Montella farebbe molto comodo…