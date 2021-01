Sam Lammers può rimanere a Bergamo. L’attaccante olandese – come riporta Tuttomercatoweb.com, difficilmente si muoverà nelle ultime ore di mercato: ci sono contatti frequenti tra le parti, ma visti gli impegni la società vuole trattenerlo per poter avere un’alternativa in attacco. Lammers nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Fiorentina.

Tutte le ultime sul calciomercato viola