Terzic e Zurkowski ai saluti: andranno all’Empoli, domani la firma

Doppia seduta all’Artemio Franchi per la Fiorentina. Importanti indicazioni di mercato fornite da Radio Bruno Toscana: Terzic e Zurkowski, infatti, non si sono allenati. Il terzino sinistro e il centrocampista sono ad un passo dall’Empoli. I due saranno ufficializzati probabilmente domani dalla società azzurra dopo le visite mediche.

Capitolo Kevin Agudelo: l’ex Genoa non si è allenato a causa dell’otite. Curiosità su Dalbert: l’ormai ex viola è passato dal centro sportivo “Davide Astori” per prendere i suoi beni. Il brasiliano si è anche incrociato con Daniele Pradè e Joe Barone

La Fiorentina tornerà domani in campo al Franchi per un’altra doppia seduta.