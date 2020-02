La Fiorentina prova il colpo grosso: “Contatti con l’agente di Mertens”

Ci sarebbe anche la Fiorentina tra i club che si sono interessati a Dries Mertens. L’attaccante del Napoli classe ’87 è in scadenza di contratto e potrebbe essere uno degli svincolati di lusso del mercato europeo. Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato vicino al club azzurro, ha detto oggi a calcionapoli24:

Ci sono circa 10 squadre tra Italia ed Europa su Mertens. Le migliori squadre di serie A hanno contattato l’agente: Milan, Roma, Inter, Juve, Fiorentina.

Come si può intuire facilmente, si tratta di una pista difficile da percorrere per i viola vista la grande concorrenza e le alte richieste di Mertens come ingaggio (oltre 4 milioni a stagione). Ma già il fatto che la Fiorentina prenda informazioni su profili così importanti è un bellissimo segnale delle ambizioni del club viola.