La Fiorentina ci prova per Cutrone, ecco l’offerta al Wolverhampton. Sondaggio per Mandzukic

A gennaio la Fiorentina dovrà rinforzare l'attacco. Come scrive La Gazzetta dello Sport, La società viola è pronta a dare l'assalto a Patrick Cutrone. Barone e Pradè proporranno al Wolverhampton un prestito con diritto-obbligo di riscatto a giugno. Ma l'ex milanista che ha poco spazio anche in Inghilterra, ha anche altri corteggiatori. L'ex milanista sarebbe molto gradito sia a Iachini che a Di Biagio (che lo ha avuto nell'Under 21). La Fiorentina ha fatto anche un sondaggio per Mandzukic che la Juve libererà a gennaio. Il centravanti croato però ha la possibilità di andare in Qatar a guadagnare dodici milioni netti a stagione. Impossibile convincerlo a rinunciare a un simile stipendio.