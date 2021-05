La Fiorentina cerca talenti in Romania: nel mirino Popescu del FCSB

Quattro reti e otto assist per il classe 2002

La Fiorentina guarda in Romania per scovare nuovi talenti.

Dopo aver portato a Firenze prima Ianis Hagi e poi Louis Munteanu, ora c'è un altro giovanissimo nel mirino. Si tratta di Octavian Popescu, attaccante classe 2002 del FCSB (l'ex Steaua Bucarest). Secondo quanto riporta Tuttosport, il suo nome è sul taccuino dei dirigenti viola. In questa stagione Popescu ha messo insieme quattro reti e otto assist in trentaquattro presenze in prima squadra.