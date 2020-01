Kulusevski in bianconero? Allora a giugno Bernardeschi andrà via. Sull’ex viola due big italiane

Un po’ per gli obiettivi di mercato e gli ultimi arrivi (ovvero, Dejan Kulusevski), un po’ per motivi tattici, un po’ perché grande fiducia, verso di lui, non è che ci sia: sono vari i motivi per i quali molto probabilmente l’ex viola Federico Bernardeschi lascerà la Juventus a fine stagione. Secondo calciomercato.com l’addio del carrarino può davvero concretizzarsi a giugno, dopo che la scorsa estate era stato cercato addirittura dal Barcellona, mentre adesso la situazione legata al fantasista mancino viene seguita con grande attenzione da Roma e Inter.