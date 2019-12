Kalinic: Pradè sta lavorando a un prestito di sei mesi

Per rinforzare l’attacco a gennaio, la Fiorentina sta pensando a Nikola Kalinic. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il croato sarebbe la pedina giusta perché ha esperienza, conosce il calcio e potrebbe giocare con o al posto di Vlahovic. Il problema è legato al suo passato con la Fiorentina. E a un divorzio decisamente brusco. Pradè sta comunque lavorando per un prestito di 6 mesi. Inoltre la Fiorentina ha fatto dei sondaggi per Zaza, ma non sono riusciti ad affondare il colpo.