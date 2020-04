Juventus, Barcellona, Atletico Madrid e altri: tutti vogliono Milenkovic, Commisso fa muro

C’è la fila per Nikola Milenkovic: come scrive Il Corriere dello Sport, molte big europee stanno pensando a lui per rinforzare la difesa. Dalla Juve al Barcellona passando per il Manchester United fino all’Atletico Madrid. Giovane ma esperto, il suo valore è cresciuto in continuazione. La proprietà viola però è intenzionata a puntare ancora su di lui. Secondo il quotidiano, Rocco Commisso è pronto ad alzare un vero e proprio muro per difendere il giocatore dagli assalti che arriveranno sul prossimo mercato.