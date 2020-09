Junior Firpo: si inserisce l’Atalanta. La Dea fa sul serio per il laterale del Barcellona

L’Atalanta ha messo nel mirino Junior Firpo e la trattativa – secondo Tmw – procede spedita. Il giocatore a inizio mercato avrebbe accettato solamente Juventus e Inter, ma adesso i bergamaschi sono un’opzione concreta. L’agente è atteso in Italia per decidere il futuro del laterale brasiliano. L’Atalanta sta cercando di approfittare dell’immobilismo dell’Inter, mentre la Juventus ha scoperto Frabotta. Attualmente Junior Firpo percepisce 1,4 milioni di euro e, con i bonus, arriva intorno agli 1,7. Lo stesso stipendio che ha Miranchuk a Bergamo. L’idea dell’Atalanta è di abbassare la parte fissa – intorno agli 1,2 – per poi arrivare eventualmente anche sopra lo stipendio massimo, con il raggiungimento degli obiettivi. I Percassi non vogliono speculare sull’ingaggio, ma vogliono che Firpo sia un acquisto di alto livello per migliorare ulteriormente la squadra. La trattativa non è chiusa, ma ci sono buone possibilità che si trovi un accordo nelle prossime ore.