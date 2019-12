Inter, piace Castrovilli ma affare rimandato all’estate. Per due motivi

C’è anche Gaetano Castrovilli nella lista dei nomi per la mediana che piacciano all’Inter. Il centrocampista viola è gradito a tutta la dirigenza nerazzurra perché abbina dinamismo a qualità e visione di gioco, mostrando una maturità impressionante che lo ha portato fino alla Nazionale. Inoltre i rapporti con l’entourage sono ottimi, ma come scrive Calciomercato.com l’Inter non si svenerà per il n° 8 viola, almeno a gennaio, per due motivi.

Il primo riguarda il prezzo, che lievita prestazione dopo prestazione, e il fatto che la Fiorentina dopo averlo fatto rinnovare fino al 2024 difficilmente se ne priverà nell’immediato. La seconda riguarda le trattative più ad ampio raggio che ci sono (o ci sono state) sul tavolo: l’Inter non vuole fare sgarbi ai viola, società con cui ha ottimi rapporti. Dai dialoghi impostati in estate per Politano e Borja Valero, all’operazione Biraghi-Dalbert, all’interesse non troppo velato per Chiesa. Il discorso è rimandato all’estate del 2020.