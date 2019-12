Inter, le vendite per finanziare il mercato: anche Dalbert sulla lista cessioni a titolo definitivo

L’Inter è intenzionata a cedere tanti giocatori per finanziare la prossima sessione di mercato: Nainngolan, Gabigol, Dalbert oltre a Icardi che già a gennaio può diventare definitivamente del PS>G. Via anche Joao Mario e Persic. Il ricavato sarebbe di circa 150 milioni che i nerazzurri vorrebbe utilizzare per puntare su giocatori come Chiesa e Eriksen. Lo scrive Tuttosport.