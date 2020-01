Il retroscena: Fiorentina e Sassuolo hanno parlato del ritorno di Boateng in Emilia

Alfred Duncan sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Ieri Daniele Pradè e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, hanno trovato l’intesa. La priorità dei viola per il centrocampo è sempre stato lui. Tra l’altro Iachni lo ha già allenato, proprio al Sassuolo. Come scrive il Corriere Fiorentino, nell’incontro si è parlato anche di un ritorno di Boateng in Emilia.