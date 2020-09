Pezzella-Milenkovic: Milan non molla, ma i prezzi sono inarrivabili (per ora)

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto. In un mercato senza grosse risorse economiche, dove il tesoretto ricavato da Suso è stato investito su Tonali, non sarà semplice trovare la giusta quadra per arrivare ai profili internazionali accostati ai rossoneri nelle ultime settimane. Le notizie di mercato attorno al ruolo dei centrali sondati dal Milan hanno fatto emergere tre nomi: Nikola Milenkovic, German Pezzella e Wesley Fofana.

I due giocatori viola hanno già lavorato con Pioli a Firenze, ma, stando a quanto troviamo scritto su Tuttosport, per i loro cartellini ci sono richieste molto alte da parte di Rocco Commisso. Per Milenkovic servono – per ora – 40 milioni per aprire una breccia nel muro della proprietà fiorentina, mentre per Pezzella ce ne vorrebbero solo, si fa per dire, 18. Cifre che, in solido, in Milan non ha intenzione di impegnare, anche perché si tratta di esborsi cash senza l’inserimento di contropartite che potrebbero alleggerire la parte liquida delle operazioni. Per il diavolo sarà quindi necessario guardare altrove.

