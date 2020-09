Il Genoa punta Cutrone: la Fiorentina potrebbe girare il prestito al Grifone

Il Genoa di Maran sta allestendo il reparto offensivo per la stagione che verrà, e secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, oltre a Stepinski del Verona ci sarebbe anche un attaccante viola tra i nomi che più stuzzicano il palato del Grifone. Si tratta di Patrick Cutrone, il cui prestito, si legge sulla Rosea, potrebbe essere girato al Genoa da parte della Fiorentina. Un’operazione che in questo modo potrebbe soddisfare le necessità di entrambi i club (da una parte arriverebbe un rinforzo ambito, dall’altra, quella viola, si sfoltirebbe il reparto; anche se a questo proposito le parole pronunciate ieri da Pradè – «ci serve» – non hanno descritto certo Cutrone come un esubero).

