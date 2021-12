Ikonè show in Champions, trascina il Lille con una grande prestazione

Serata da incorniciare per il francese nel mirino della Fiorentina, aumentano le pretendenti?

Jonathan Ikoné, obiettivo di mercato della Fiorentina, tra le stelle più brillanti della serata appena conclusa di Champions League. L'esterno francese, a tratti inarrestabile, ha confezionato ben due assist nella vittoria esterna del Lille contro il Wolfsburg, partita terminata 1-3. Il primo una meraviglia per velocità ed atletismo, dopo essersi fatto tutto il campo in contropiede ha servito un cross basso velenoso appoggiato in rete da Yilmaz. Mentre nella ripresa è riuscito a servire nuovamente in area con grande precisione il compagno Gomes che ha chiuso la partita. Per lui lo scettro del migliore in campo nella prestigiosa vetrina del mercoledì di Coppa con il rischio che la concorrenza possa intralciare i piani dei Viola.