Ibrahimovic, offerta dall’Australia per sei partite. Raiola al lavoro

L’avventura di Zlatan Ibrahimovic con i Los Angeles Galaxy sembra ormai esser giunta al capolinea, dopo due stagioni nelle quali il gigante di Malmoe ha dimostrato tutta la propria forza, realizzando 53 gol in 58 partite. Per il futuro si era parlato anche di Serie A (e di Fiorentina) mentre il calciatore ha lasciato un indizio social sul possibile ritorno in Liga. Non solo però, visto che dall’Australia rimbalza la voce secondo cui il Perth Glory avrebbe già fatto un’offerta a Ibra. La squadra di A-League avrebbe già avviato i colloqui con l’agente dello svedese Mino Raiola, come riferisce il presidente Tony Pignata al quotidiano The Age. Si tratterebbe di un accordo temporaneo, lo svedese infatti verrebbe ingaggiato per disputare gli ultimi sei match stagionali.