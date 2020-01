Oltre che in difesa (attenzione a Kumbulla del Verona), la Fiorentina cercherà rinforzi anche a centrocampo. Con il Torino – scrive La Nazione – il club viola continua a parlare di Meité (SCHEDA) con Badelj in cambio, ma l’obiettivo che più piace a Iachini rimane Duncan del Sassuolo (SCHEDA). Ora, in questo caso, i problemi sono due: primo, la valutazione degli emiliani che chiedono un riscatto da quasi 20 milioni per il giocatore; secondo, su Duncan si sarebbe inserito anche il Milan. Inserimento giudicato ’concreto’ dagli addetti ai lavori.