Gonzalo Higuain verso la risoluzione di contratto con la Juventus. Il Pipita, come riporta Sky Sport, in queste ore avrebbe rifiutato una proposta del Newcastle e anche respinto le avance della Fiorentina: vuole l’addio consensuale ai bianconeri, con tanto di buonuscita, per poi decidere lui stesso il suo futuro.

