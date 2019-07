Grandi manovre in mediana: con Veretout ai saluti, occhio a Demme e De Rossi. Tonali…

Così Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana nel punto sul mercato della Fiorentina: “Demme piace, non escludo sorprese. Per De Rossi serve stare sempre in campana in attesa della decisione definitiva. Chiesa? Dall’incontro in programma mi aspetto la chiarezza definitiva sull’argomento. Vitor Hugo in Turchia è una partita in piedi, il brasiliano credo sia fuori dal progetto, Pezzella invece ne è parte integrante, come Chiesa e Milenkovic. Venuti andrà al Lecce, non ci sono aggiornamento su Sottil, Simeone e Vlahovic. Tonali? Profilo ideale per ripartire con nuovo ciclo, ma serve fare conti con Cellino, che non ha deciso di cederlo e lo valuta sui 25 milioni di euro”.