Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina classe ’99, è pronto per una nuova avventura in Serie B. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la punta è vicina al Vicenza, fresca di promozione in cadetteria. Il ragazzo era stato cercato anche dal Perugia, retrocesso in Serie C, ma la società di Renzo Rosso ha avuto la meglio. Ancora da chiarire la formula.

