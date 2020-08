Gori, rientro a Firenze solo temporaneo: è ad un passo dal Perugia

In attesa di definire la questione allenatore – con Caserta quale prescelto – il Perugia comincia a muoversi anche sul mercato. Radar sull’attaccante Gabriele Gori, classe ‘99 di proprietà della Fiorentina (e inserito tra i convocati per il raduno di domani). Nell’ultima stagione il prestito all’Arezzo ha collezionato 29 presenze e 9 gol. Discorso già ben avviato, che può concretizzarsi a breve, con Gori rinforzo del Perugia per il nuovo campionato di Serie C. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.

