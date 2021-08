Gonzalo Plata, adesso può finire nella seconda divisione spagnola

Gonzalo Plata viaggia verso il Valladolid. Allo Sporting l'ecuadoriano non trova spazio, ma l'ipotesi Fiorentina è ormai tramontata

Dopo che l'interesse della Fiorentina sembra definitivamente tramontato, Gonzalo Plata è entrato in queste ultime ore nel mirino del Valladolid, squadra che milita attualmente nella seconda divisione spagnola. L'esterno ecuadoriano che non trova spazio allo Sporting, secondo il portale portoghese Record potrebbe trasferirsi sul filo di lana in Spagna. L'affare, si sottolinea, non è ancora chiuso ma resta per ora una possibilità.