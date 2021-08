Gazzetta: Vlahovic il nome più gradito per l’Inter. Ma dall’estero fanno sul serio

L'Inter vuole dire la sua nella corsa all'attaccante serbo

L’obiettivo dell’Inter è quello di blindare il futuro di Lautaro Martinez prima di tuffarsi sullaltro attaccante promesso a Simone Inzaghi. E in quest’ottica, stando a quanto possiamo leggere ne La Gazzetta dello Sport , il nome più gradito è quello di Dusan Vlahovic. Su questa vicenda va segnalato, scrive il quotidiano, che oggi a Firenze sbarca Rocco Commisso. Con la precisa intenzione di sbloccare la situazione, considerato che i viola non trovano l’intesa con l’agente Darko Ristic per il rinnovare il contratto (2023) del nazionale serbo: la Fiorentina è pronta ad offrirgli un contratto da 3,5 milioni a stagione, ma il problema è la clausola.

Nella grande calca per Vlahovic evidentemente l'Inter vuol dire la sua, prosegue la rosea. Anche se gli altri pretendenti sono più che temibili. Ad esempio, l’Atletico Madrid ha già messo sul piatto cifre importanti tra i 50 milioni e con i bonus forse anche di più. Anche il Tottenham, dopo l’attacco respinto da 70 milioni per Lautaro, è pronto a fare una super offerta anche per il centravanti serbo dei viola, Ovviamente dipende dalla vendita (o meno) di Harry Kane al Manchester City. È un autentico conto alla rovescia in cui l’Inter (per ora) guarda i rivali dal basso. Ma il tempo gioca a suo favore.