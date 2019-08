Flamengo, maxi-spedizione a Milano per chiudere l’operazione Balotelli

Il vicepresidente del Flamengo Marcos Braz, il ds Bruno Spindel e il legale del club Marcos Motta sono partiti per l’Italia. Obiettivo dei tre è cercare di concludere positivamente la trattativa che porterebbe Mario Balotelli al club carioca. L’offerta da sottoporre a Balotelli è di 3 milioni a stagione (lo stesso stipendio di Gabigol) per un accordo biennale. A dare il via libera alla partenza dei tre è stato il presidente del Flamengo, con la raccomandazione di fare il possibile per prendere Supermario. La meta di vicepresidente, ds e avvocato è Milano, dove i tre sono attesi dall’agente di Balotelli, Mino Raiola e dallo stesso giocatore. Lo riporta l’Ansa.