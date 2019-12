Fiorentina, per l’attacco piace Zubkov dello Shakhtar Donetsk

La Fiorentina, tramite il Direttore Sportivo Daniele Pradè, sarebbe a caccia di rinforzi in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. Il nome nuovo, in casa viola, sarebbe quello dell’ucraino dello Shakhtar Donetsk Oleksandr Zubkov che ricopre il ruolo di esterno destro. LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM

Lo riporta footboom.com, spiegando come sul calciatore ci siano anche Genoa, Sampdoria e Bologna. Il ventitreenne Zubkov è in prestito allo Shakhtar Donetsk dagli ungheresi del Ferencvaros.