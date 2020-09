Fiorentina, occhi in Argentina per la difensa: piace Martinez del River Plate

Continuano le voci di mercato per German Pezzella e Nikola Milenkovic. Entrambi seguiti dal Milan, ora il serbo è finito nel mirino di un’altra big (LEGGI QUI). Per questo motivo la Fiorentina, secondo quanto riportato da Lady Radio, si starebbe cautelando con una soluzione alternativa. Si tratta di Lucas Martinez Quarta (SCHEDA), difensore nazionale argentino del River Plate. Il club chiede 2 milioni per il prestito e 8 per il riscatto obbligatorio. Ma l’operazione si potrà fare solo nel caso in cui uno dei titolari viola dovesse andar via.