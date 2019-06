Fiorentina, nome nuovo dalla Francia: si punta l’ex Palermo Gnahoré

Acquistato a titolo definitivo dall’Amiens per 2,5 milioni, Eddy Gnahoré (LA SCHEDA)non è sicuro di restare in Ligue 1 la prossima stagione. L’ex centrocampista con un passato in Italia tra Carrarese, Napoli, Crotone, Carpi, Perugia e Palermo, ha impressionato nell’ultima annata dove ha messo a segno 4 reti in 32 presenze e come scrive il portale 10sport.com, la Fiorentina sta iniziano a prendere contatti per formulare un’offerta. Sul centrocampista ci sono anche Nizza e Saint-Etienne, che nonostante il riscatto può partire questa estate.