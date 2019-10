Fiorentina? No, grazie. Sentite Safonov: “Offerta viola, ma ho preferito restare”

“Ho sentito di un’offerta pari ad un milione di euro presentata dalla Fiorentina per me, ma io non voglio andarmene”. Parola di Matvey Safonov, portiere russo classe ’99 di proprietà del Krasnodar che nel corso di un’intervista pubblicata sul canale Youtube Krasava ha rivelato l’interesse viola nei suoi confronti. “Sarei rimasto anche se il club avesse deciso di cedermi – ha aggiunto Safonov -. Perché? Finché c’è spazio per crescere, vale la pena farlo in condizioni confortevoli. Sono grato al club e voglio ripagarlo per tutto quello che ha fatto per me”. CLICCA QUI PER LA SCHEDA DETTAGLIATA DEL GIOCATORE