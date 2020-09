Fiorentina e Torino sono pronte ad aprire la Serie A con l’anticipo del Franchi, previsto per le 18 di sabato. Nel frattempo i due club continuano ad essere avversari sul mercato, con la telenovela di mercato comune che riguarda Lucas Torreira. Secondo Alfredo Pedullà adesso è il Torino a non darsi per vinto nella corsa al play in forza ai Gunners.