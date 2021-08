“Fiorentina chiara sui tempi di mercato, ma metà agosto sta arrivando”

Il parere di Riccardo Galli de La Nazione

Difesa? Ci sono varie situazioni da chiarire. Il mercato dovrà entrare per forza in una fase importante.

Callejon e Saponara? Penso che il mercato del primo possa essere decisivo per creare uno spazio. Se lo spagnolo dovesse andare via, non penso che lo farà a zero".