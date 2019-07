Fiorentina-Boateng? L’Eintracht si mette di mezzo, il ghanese può tornare in Bundesliga

Nelle ultime ore era stato detto che Kevin-Prince Boateng sarebbe un profilo in orbita Fiorentina, ma diversi portali adesso stanno raccontando, invece, di un accordo in via di definizione tra il Sassuolo e l’Eintracht Francoforte. Tra l’offerta del club tedesco e la domanda di quello italiano ballerebbe, infatti, solo un milione di distanza, non proprio un ostacolo insormontabile. Tra l’altro, Boateng ha già giocato in Bundesliga, con le maglie di Hertha Berlino, Borussia Dortmund e Schalke 04.