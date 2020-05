Ex obiettivi: Biglia verso l’addio al Milan, probabile un rientro in Argentina

E’ pronto a tornare in patria Lucas Biglia, visto che il contratto col Milan è in scadenza tra un mese. Non proprio fortunata l’esperienza in rossonero per l’ex Lazio, che ha aperto ad un ritorno in Argentina durante un’intervista ad una radio del suo Paese: “Non escludo la possibilità di tornare a casa per la prossima stagione“, ha detto l’ex regista dell’Albiceleste, accostato alla Fiorentina sia ai tempi dell’Anderlecht che l’estate scorsa nel primo mercato della gestione Pradè-Barone.