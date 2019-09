E’ fatta per Duncan dal Liverpool: lunedì le visite mediche

Futuro a Firenze per Bobby Duncan (La SCHEDA di Tuttitalenti.com), gioiellino del Liverpool cresciuto nelle giovanili di Wigan e Manchester City e cugino di Steven Gerrard. Stando a quanto raccolto da TMW, la Fiorentina ha chiuso per il giovane attaccante inglese, che nella giornata di lunedì sosterrà le visite mediche di rito. Il classe 2001 arriverà a titolo definitivo, firmando un contratto triennale, con opzione per il quarto.