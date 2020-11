Durante: “Pedro è tornato quello di un tempo, andava aspettato. Sarà il titolare del Brasile”

L’agente Sabatino Durante è intervenuto a Lady Radio:

Pedro? Il calcio è calcio ovunque, non ci sono grosse differenze. Prima dell’infortunio al ginocchio, il giocatore era stato convocato in nazionale. Lo voleva il Real Madrid. quando è arrivato a Firenze stava ancora affrontando i postumi dell’infortunio. Era una scommessa, andava aspettato. Oggi è tornato quello di un tempo, è un centravanti che segna e lavora per la squadra. La Fiorentina invece si aspettava che potesse rendere fin da subito. Sarà il centravanti della Nazionale brasiliana, quindi non c’è nemmeno da chiedere se la Fiorentina dovrebbe riportarlo a casa. Nel giro di pochissimo tempo diventerà titolare del Brasile, Firmino e Gabriel Jesus giocheranno da seconde punte.