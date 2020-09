Il Napoli continua a seguire l’ex viola Matias Vecino per rinforzare il centrocampo, ma le richieste esose dei nerazzurri (18 milioni per il cartellino dell’uruguaiano) stanno facendo virare i partenopei su altri obiettivi. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno infatti, una delle alternative – insieme all’olandese Midtsjo dell’AZ Alkmaar – potrebbe essere il viola Alfred Duncan.