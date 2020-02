Ds Lecce ammette: “Saponara e Barak operazioni abbastanza complicate”

Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, parla a Il Corriere dello Sport dell’arrivo in Salento di Saponara, di proprietà della Fiorentina:

Due sono state abbastanza complicate, per vari motivi: quella per Saponara e quella per Barak, perché mentre stavamo firmando i documenti nella sede dell’Udinese si erano inserite altre squadre molto più blasonate. E lui è stato di parola.