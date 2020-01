Difesa, nel mirino anche Juan Jesus: ecco quanto lo valuta la Roma

Oltre che in attacco, la Fiorentina cercherà rinforzi anche in difesa a gennaio. Il primo della lista è Kevin Bonifazi del Torino (SCHEDA). A lui – scrive La Nazione – si è aggiunto Juan Jesus che la Roma valuta 8 milioni. Il Corriere Fiorentino conferma la richiesta di 8 milioni e aggiunge che la Roma potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto. La prima offerta viola sarebbe di 3 milioni: possibile che un’intesa possa essere trovata a metà strada.

